Kenan Tekdağ Can Holding soruşturmasında yeniden gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturmasında 2'nci dalga operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında ilk operasyonda "ev hapsi" kararı verilen Can Yayın Holding Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

KENAN TEKDAĞ YENİDEN GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Yönetme", "Kurulan Örgüte Üye Olma", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet", "Akaryakıt Kaçakçılığı" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 26 kişi arasında daha önce hakkında "Ev hapsi" ve "Yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan Can Yayın Holding Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da bulunuyor.

Operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can'ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

KENAN TEKDAĞ KİMDİR?

1956 yılı Ağrı - Doğubeyazıt doğumlu olan Mehmet Kenan Tekdağ, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş, bir süre Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulunduktan sonra 1984 yılında serbest avukatlık görevine başlamıştır.

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Kenan Tekdağ, bu görevinin yanı sıra Ciner Grubu Hukuk Başmüşavirliği görevini de yürütmektedir.

Kenan Tekdağ, evli ve üç çocuk babasıdır.

CAN HOLDİNG'E 2. DALGA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda inceleme yapıldı.

İncelemelerde Can Holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgular tespit edildi. Elde edilen verilerden, holdingin kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği, işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciri vasıtasıyla vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacına yönelik olduğu belirlendi.

Geçmiş dönemlerde farklı ticari ünvanlar altında eylemlerin gerçekleştirildiği de ortaya çıkarken, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği ve yapılanmaların süreklilik içinde örgütlü bir sistematik faaliyet olduğu tespit edildi.

KAYNAĞI BELİRSİZ 88 MİLYAR TL

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen raporda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can'ın da bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına, Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile el konuldu.

Soruşturma kapsamında MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik ikinci aşama operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir'de eş zamanlı olarak düzenlendi.

Operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can'ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Öte yandan, şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. 3'ü yurt dışında olmak üzere 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.