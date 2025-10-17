Haberler

Kenan Tekdağ Can Holding soruşturmasında yeniden gözaltına alındı

Kenan Tekdağ Can Holding soruşturmasında yeniden gözaltına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kenan Tekdağ Can Holding soruşturmasında yeniden gözaltına alındı
Haber Videosu

Can Holding'e yönelik 2'nci dalga operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 35 kişiden 26'sı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ilk operasyonda gözaltına alınıp "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Can Yayın Holding Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturmasında 2'nci dalga operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında ilk operasyonda "ev hapsi" kararı verilen Can Yayın Holding Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

KENAN TEKDAĞ YENİDEN GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Yönetme", "Kurulan Örgüte Üye Olma", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet", "Akaryakıt Kaçakçılığı" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 26 kişi arasında daha önce hakkında "Ev hapsi" ve "Yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan Can Yayın Holding Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da bulunuyor.

Operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can'ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

KENAN TEKDAĞ KİMDİR?

1956 yılı Ağrı - Doğubeyazıt doğumlu olan Mehmet Kenan Tekdağ, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş, bir süre Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulunduktan sonra 1984 yılında serbest avukatlık görevine başlamıştır.

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Kenan Tekdağ, bu görevinin yanı sıra Ciner Grubu Hukuk Başmüşavirliği görevini de yürütmektedir.

Kenan Tekdağ, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kenan Tekdağ Can Holding soruşturmasında yeniden gözaltına alındı

CAN HOLDİNG'E 2. DALGA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda inceleme yapıldı.

İncelemelerde Can Holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgular tespit edildi. Elde edilen verilerden, holdingin kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği, işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciri vasıtasıyla vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacına yönelik olduğu belirlendi.

Geçmiş dönemlerde farklı ticari ünvanlar altında eylemlerin gerçekleştirildiği de ortaya çıkarken, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği ve yapılanmaların süreklilik içinde örgütlü bir sistematik faaliyet olduğu tespit edildi.

KAYNAĞI BELİRSİZ 88 MİLYAR TL

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen raporda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can'ın da bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına, Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile el konuldu.

Soruşturma kapsamında MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik ikinci aşama operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir'de eş zamanlı olarak düzenlendi.

Operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can'ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Öte yandan, şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. 3'ü yurt dışında olmak üzere 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış

Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış
Miha Zajc sert çıktı: Geri dönmeyeceğim

Miha Zajc sert çıktı: O olduğu sürece asla geri dönmem
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Kırmızı bültenle aranan 13 kişi Türkiye'ye getirildi

Dünyanın dört bir yanından tek tek yakalanıp getirildiler
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.