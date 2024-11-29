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Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü

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Kayseri OSB Başkanı Yalçın, Türkiye'nin 2024 3. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi

Kayseri OSB Başkanı Yalçın, Türkiye'nin 2024 3. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye ekonomisinin 2024 yılı 3. çeyrek büyüme oranının yüzde 2,1 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Yalçın, ihracata dayalı büyümenin önemine vurgu yaptı ve sanayicilere destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, 2024 yılı 3. çeyrek büyüme rakamına ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Yalçın, "Türkiye ekonomisinin 2024 yılı 3. çeyreğinde (temmuz-Eylül dönemi) Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme oranı yüzde 2,1 olarak gerçekleşmiştir. Büyüme oranı yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşmişti. Küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin etkisine rağmen Türkiye'nin 17 çeyrektir üstü üste kesintisiz büyüme sağlaması iç ve dış piyasalarda güven vericidir." dedi.

"Dünya genelinde yaşanan istikrarsızlıklar ve tüm zorluklara rağmen Türkiye 2024 yılı 3. çeyreğinde büyüme başarısını elde etmiştir." diyen Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "3. çeyrekte elde edilen yüzde 2,1 oranındaki büyüme rakamı, Türkiye ekonomisinin ihracata dayalı büyümeyi performansını sürdüreceğini ortaya koymaktadır. Yılın ilk 10 ayındaki toplam ihracatın 216 milyar 195 milyon dolara ulaşması yıl sonu hedeflerine ulaşılacağının göstergesi konumundadır. Türkiye'nin büyüme rakamını 4. çeyrekte de pozitifte tutarak yoluna devam edeceğine olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan hedeflere daha kısa sürede ulaşılabilmesi için sanayilerimizin-ihracatçılarımızın özellikle ucuz maliyetli krediye kolay ulaşımı sağlanmalı, yeni destekler verilmelidir. Sanayicilerimiz, yeni kredi imkanlarının sağlanmasını beklemektedir." şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Orta Vadeli Plan'a göre 2024 yılında büyüme oranı yüzde 3,5 olarak belirlenmiştir. Yıl sonunda 4. çeyrek rakamının ortaya konulmasıyla beraber bu hedefe ne kadar ulaşıldığı da görülecektir. 2024 yılı sonu itibarıyla 267 milyar dolarlık ihracat hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılabilmesi ve büyüme rakamlarının yukarı yönlü olabilmesi için ihracatımızda da etkili büyüme sağlanması gerekmektedir. İhracatın düşük kur nedeniyle kısıtlı kalması önemli bir handikap olarak karşımızda durmaktadır. İhracata yönelik üretimdeki işçilik maliyetlerinin rakiplere oranla yüksek olması, girdi maliyetleri gibi nedenlerle uluslararası piyasalardaki rekabet yapabilme kapasitemizin ivme kaybı yaşadığı da bir gerçektir. Sanayicilere verilecek destekler, öncelikle ihracata konu üretimi ve dolaylı olarak da Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'daki büyüme hızını artırabilecektir." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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