Kayseri'de Tırmanış Yaparken Düşen Dağcı Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Tırmanış Yaparken Düşen Dağcı Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Kırlangıç Vadisi'nde dağcı Nurettin Özcan, sportif tırmanış sırasında kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi.

Kayseri'de tırmanış yaparken kayalıklardan düşen dağcı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırlangıç Vadisi mevkiinde 4 kişilik bir grup dağcı sportif tırmanışa çıktı. Dağcılardan Nurettin Özcan (50) dengesini kaybederek kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD, TÜRKUAZ Arama ve Kurtarma ekibi ile Yesevi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nurettin Özcan'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

