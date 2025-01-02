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Kayseri'de Sanal Para Dolandırıcılığı İddiası: Tüketiciler Suç Duyurusunda Bulundu

Kayseri'de Sanal Para Dolandırıcılığı İddiası: Tüketiciler Suç Duyurusunda Bulundu
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Kayseri'de bir grup vatandaş, sanal para şirketi tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, dolandırıcıların yasaların korkusunu hissetmediğini belirtti.

Kayseri'de bir grup vatandaş, sanal para şirketi tarafından kar vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kayseri Adalet Sarayı önünde vatandaşlarla birlikte basın açıklaması düzenleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Gün geçmiyor ki ülkemizde yeni bir dolandırıcılık sistemi ile karşılaşmayalım. Yeni mağdurlar, yeni mağduriyetler var. Yasalar onlara dair bir caydırıcı ceza vermiyor. Polisin yakaladığını adliyenin kapısından 5 dakika sonra bırakıyorlar. Türkiye'de düzgün vatandaşlar polisten ve yargıdan korkuyorlar ama dolandırıcılar korkmuyor" dedi.

"Hiçbir yasal düzenlemesi yok"

Şahin, "Buraya gelen insanlar 'dolandırıldık' diye savcılığa şikayette bulunuyor ki takip edilsin ve bunların soyu bitsin. Burada dolandırılan binlerce insan var. Burada insanlar 'coin' dediğimiz sanal para şirketi kuruyor. Hiçbir yasal düzenlemesi yok. İzin almasına da gerek yok. Para toplamak için bir dükkan ve levha, iş bitiyor. Her yerde ot biter gibi bu şirketlerden oluşmaya başladı. Tatlı vaatlerle, hatta başta birkaç kişiye para vererek inandırıcılığını sağlıyorlar ve insanları dolandırıyorlar. Bunun yasal düzenlemesi yapılsın ve takip altına alınsın. Evim şirketleri nasıl ki BDDK'ya geçtiyse bunlar da bir şekilde kamu kurumu tarafından denetlenmeli. Bizim gelen şikayetlerden takip ettiğimiz 50 milyon doların üzerinde bir dolandırıcılık var ve binlerce insan mağdur. Bunun sona erdirilmesi için yasal düzenlemeyi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Dolandırıldığını iddia eden emekli öğretmen Celal Yeniyurt ise kar vaadiyle dolandırıcılara 25 bin dolar kaptırdığını söyleyerek, mağdur olduklarını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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