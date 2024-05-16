Kayseri'de Kamu Huzurunu Bozan Araçlara Denetim

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; abartı egzoz, drift, yüksek ses ve müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetim yaptı.

Polis ekipleri tarafından 8-15 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 30 bin 92 araç ve sürücü denetlendi. Yapılan denetimlerde; 53 sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 154 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 363 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 135 sürücüye alkollü araç kullanmak, 21 sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak, 16 sürücüye drift yapmak ve 98 motosiklet sürücüsüne de kask tatmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 30 araç trafikten men edildi. - KAYSERİ