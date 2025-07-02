Kayseri'de İnşaat Firması Sahibi Dolandırıcılık İddiasıyla Yargılanıyor

Kayseri'nin bilinen inşaat firmalarından birinin sahibi olan iş insanı S.A., Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dolandırıcılık iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Kayseri'nin bilinen inşaat firmalarından birinin sahibi olan iş insanı S.A., Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ö.T. isimli kadını dolandırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Şikayetçi Ö.T. ve S.A.'nın hazır bulunduğunu duruşmada savunmasını yapan S.A., Ö.T. ile 2016 yılında sözleşme imzaladığını ve daireyi 2018 yılında teslim edeceklerini söylediklerini ancak binayı bitiremediklerini, 2019 yılında konkordato ilan etmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Sonrasında pandemi nedeniyle işlerin durduğunu 2022 yılında inşaatın yüzde 55 seviyesinden yüzde 90 seviyesine çıktığını bu süreçte arsa sahipleri ile sıkıntı yaşadıklarını belirten S.A., müşterilerden maliyet farkı talep ettiklerini ve ödemeyenlerin de sözleşmelerini iptal ettiklerini söyledi. Sanık S.A., iptalin ardından da Ö.T.'nin sözleşmesindeki daireyi inşaatın devam etmesi için taşeron firmaya devrettiğini belirtti. Arsa sahipleri ile aralarındaki sorun nedeniyle tapuları alamadıklarını belirten S.A., 10 tane tapu alacaklarının olduğunu, bu tapuları aldıklarında Ö.T.'ye de tapusunu vereceğini söyledi.

"Ömür boyu borç ödeyeceğim"

Şikayetçi Ö.T. ise 2022 yılında S.A.'nın firması ile ek sözleşme yaptıklarını ve maliyet farkı için yaklaşık 300 çeyrek altın borçlanarak 463 bin lira ödediğini belirterek, "Ben asgari ücretle çalışan biriyim. O gün çeyrek altın bin 300 TL civarındaydı ve bugün 7 bin TL. Hala borç ödüyorum, ömrüm boyunca da borç ödeyeceğim" dedi.

İddia makamı, S.A.'nın nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanmasını talep ederken, mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ