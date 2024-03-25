Kayseri'de Cinsel Saldırıya Karışan Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri cinsel saldırı olayına karışan şüpheliyi 270 saatlik kamera izlemesi sonucu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri; geçtiğimiz salı günü gerçekleşen cinsel saldırı olayına karışan şahsı 270 saatlik kamera izlemesi sonucu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ