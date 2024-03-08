Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Asayiş Uygulaması: 7 Şahıs Yakalandı

Güncelleme:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin 44 noktasında 65 ekip ve 277 personel ile yapılan asayiş uygulamasında 3 bin 333 şahıs ve bin 9 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda aranan 7 şahıs yakalandı. Ayrıca 1 av tüfeği ele geçirildi ve 5 araç trafikten men edildi. Uygulama kapsamında 76 araca toplam 257 bin 72 TL para cezası yazıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin 44 noktasında 65 ekip ve 277 personel ile asayiş uygulaması yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve dış ilçelerde 44 noktada 65 ekip ve 277 personel ile yapılan asayiş uygulamasında 3 bin 333 şahıs ve bin 9 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda aranan 7 şahıs yakalandı.

Ayrıca yapılan uygulamada 1 av tüfeği ele geçirilip 5 araç trafikten men edilirken, 76 araca da toplam 257 bin 72 TL para cezası yazıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Başakşehir adayı Kamuran Sayhan kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Başakşehir belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bakırköy adayı Gökhan Yılmazer kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Bakırköy belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bahçelievler adayı Nalan Ilgın kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Bahçelievler belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bağcılar adayı Nejdet Delen kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Bağcılar belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Avcılar adayı Erkan Uzun kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Avcılar belediye başkan adayı kim oldu? Emin Şakar kimdir? Türkiye İşçi Partisi Ankara Sincan Belediye Başkan adayı Emin Şakar kimdir? Mahi Öznur Bilen kimdir? Türkiye İşçi Partisi Ankara Mamak Belediye Başkan adayı Mahi Öznur Bilen kimdir? DEVA Partisi Ataşehir adayı Necati Ali Çetinkol kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Ataşehir belediye başkan adayı kim oldu? Aysel Duman kimdir? Türkiye İşçi Partisi Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı Aysel Duman kimdir? İrfan Değirmenci kimdir? Türkiye İşçi Partisi Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci kimdir? DEVA Partisi Arnavutköy adayı Fatih Karabalık kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Arnavutköy belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Adalar adayı Ahmet Özkarabulut kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Adalar belediye başkan adayı kim oldu? Neslihan Şahinkaya kimdir? Türkiye İşçi Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan adayı Neslihan Şahinkaya kimdir? Orhan Kamo kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Orhan Kamo kimdir? Mehmet Tolga Bektaş kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı Mehmet Tolga Bektaş kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title