Kayıp yaşlı kadını jandarma ve AFAD ekipleri buldu

Erzurum'un İspir İlçesi Bahçeli Mahallesi'nde yaşayan ve bir gün boyunca kayıp olan 85 yaşındaki Şeher Kul, uzun aramalar sonucu sağlıklı olarak bulundu.

Erzurum'un İspir İlçesi Bahçeli Mahallesi'nde yaşayan ve bir gün boyunca kayıp olan 85 yaşındaki Şeher Kul, uzun aramalar sonucu sağlıklı olarak bulundu.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadın evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Afad, jandarma ve çok sayıda gönüllü vatandaşında katıldığı arama kurtarma ekipleri köyü ve bahçeleri didik didik ettiler. Ancak yaşlı kadından hiç bir iz bulamadılar. Kadın daha sonra kullanılmayan bir bağ evinin yanında bulundu. Jandarma JAK ve AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ERZURUM