Kayak yaptığı esnada düşen genç ayağını kırdı

Kayak yaparken düşen genç JAK ekiplerince kurtarıldı

ISPARTA - Isparta'da kayak yaptığı esnada düşerek yaralanan genç JAK ekiplerince kar motosikleti ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile birlikte kayak yapmaya gelen S.S isimli genç kayak yaptığı esnada düşerek ayağını kırdı. Arkadaşlarının Jandarma Arama Kurtarma ekiplerine yaptığı ihbar üzerine yaralı genç ekiplerce kar motosikleti ile bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansa götürüldü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.