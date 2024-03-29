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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 2 şahsın üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramada, 7,73 gram metamfetamin, 60 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği ile 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs ile ilgili işlemlere başlandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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