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Kastamonu'da Kumar Operasyonu: 8 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kumar oynatıldığı belirlenen lokalde 8 kişi hakkında işlem yapıldı. Lokalde yapılan denetimlerde oyun materyalleri ve nakit para ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından, kumar oynatıldığı belirlenen lokaldeki 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İnönü Mahallesi'nde bulunan bir lokalde kumar oynatıldığı belirlendi. Lokalde yapılan denetimlerde oyun materyalleri ve bin 900 TL nakit para ele geçirildi. İş yeri sorumlusu 2 şahsa "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. 6 şahsa da idari işlem uygulandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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