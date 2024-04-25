Kastamonu'da Balta ile Vatandaş Darp Edildi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde tartıştığı şahsın balta ile darp ettiği vatandaş ağır yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Kastamonu'nun Araç ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.E. ile Ö.G. arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında T.E. balta ile Ö.G.'yi darp etti. Vücuduna balta darbeleri alan Ö.G. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ö.G., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. T.E. ise olay yerinde gözaltına alındı. Tedavi altına alınan Ö.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU