Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Balta ile Vatandaş Darp Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı şahıs tarafından balta ile darp edilen vatandaş ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde tartıştığı şahsın balta ile darp ettiği vatandaş ağır yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Kastamonu'nun Araç ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.E. ile Ö.G. arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında T.E. balta ile Ö.G.'yi darp etti. Vücuduna balta darbeleri alan Ö.G. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ö.G., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. T.E. ise olay yerinde gözaltına alındı. Tedavi altına alınan Ö.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dilan Polat ve Banu Parlak davası ne oldu? Dilan Polat ile Banu Parlak duruşmasında karar belli oldu mu? Öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklanan öğretmen kim? Olay nerede oldu? Dilan Polat çıkıyor mu? Dilan Polat, Banu Parlak duruşmasında ağladı mı? Nilda Polat'a dokunmak istedi, eşinin elini tuttu... 22 Nisan hangi burç? 22 Nisan'da doğanlar hangi burç oluyor? 22 Nisan tarihi hangi burç olur? 25 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Ahmet Can kimdir? Ahmet Can Altıntaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Can puan aldı? Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü? Çorlu tren kazası ne zaman, kaç yılında oldu? Ehliyet alımında yeni bir karar! Kimler ehliyet alamayacak? Ehliyet alabilmenin şartları neler? 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba günü tam gün mü, yarım gün mü tatil olacak 2024? ADET GECİKMESİ NEDEN OLUR? Adet gecikmesinin en yaygın sebebi ne? Çorlu tren kazası duruşması ne zaman? Çorlu tren kazası davası ne oldu? 25 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Bilge Can kimdir? Bilge Can kaç yaşında, nereli? Bilge kaç puan aldı? Demet Akalın ve kiracı olayı ne? DEMET AKALIN kiracısı ile kriz mi yaşadı? Demet Akalın, evini ne kadara kiraladı, olay ne? Sevda Türküsev kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? Sevda Türküsev biyografisi! Kilis Belediyesi hangi parti? Kilis Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? FAİZ ARTTI MI? Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title