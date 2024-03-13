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Kastamonu'da 11 Bin 87 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 11 bin 87 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 11 bin 87 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim sırasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 11 bin 87 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili S.K. isimli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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