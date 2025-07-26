Kars'ta Sağanak Yağış Sel Felaketine Neden Oldu

Kars'ta Sağanak Yağış Sel Felaketine Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, tarım arazilerini sular altında bırakarak onlarca arı kovanının sürüklenmesine sebep oldu. Arıcılar, sel nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ve yardım talep ettiklerini belirtiyor.

Kars'ta etkili olan sağanak yağış sele neden oldu, sel suları arı kovanlarını sürükledi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde önceki gün başlayan ve gece boyunca etkisini artıran sağanak yağış, özellikle kırsal kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Derelerin taşması ve tarım arazilerinin sular altında kalmasıyla birlikte, bölgedeki arıcılar da sel felaketinden etkilendi.

Sel sularının aniden yükselmesiyle birlikte onlarca arı kovanı sürüklendi. Arıcılar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kovanlarını arama çalışmalarına başlarken, birçok kovanın sulara kapılarak kaybolduğu, bazı kovanların ise içindeki arılarla birlikte telef olduğu öğrenildi.

Bölgedeki arıcılar, sel nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Öte yandan hasar tespit çalışmalarının başladığı ve zararın boyutunun belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu

Örgüt elebaşı yakalandı, milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yanıyorum!' diyerek feryat eden orman işçisinin son hali

"Yanıyorum!" diyerek feryat eden orman işçisinin son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.