Kars'ta asayiş uygulamaları sürüyor. Yapılan uygulamalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce Mart ayında yapılan asayiş ve güvenlik uygulamalarında, 129 bin 98 vatandaşın GBT sorgulaması yapıldı. 48 bin 720 araç kontrol edildi. 430 umuma açık yer denetlendi.

Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 57 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 57 kişiden 35'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlarda, 5,56 gram bazai, 267,83 gram Metamfetamin, 35 bin 940, 13 bin 800 kilo kaçak tütün ve 7 uyuşturucu madde kullanımında kullanılan cam aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Yine düzenlenen operasyonlarda 28 silah-tüfek, 509 fişek, 6 kesici-delici alet, suçtan elde edilen 50 bin 35 lira, bin 500 dolar ve bin 738,29 gram kaçak altın ele geçirildi. Polis ayrıca 3 sahte pasaporta da el koydu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması adına bu tür denetim, uygulama ve operasyonlara devam edileceği öğrenildi. - KARS