Kars'ta Ağır Silah Atışları Yapılacak, Bölgeye Giriş Yasaklandı
Kars'ta ağır silah atışları yapılacak. Atışların yapılacağı tarihlerde vatandaşların bölgeye girmesi yasaklandı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "108'inci ve 109'uncu Topçu Alay Komutanlıklarınca, 24-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Ateş Destek Koordinasyon Tatbikatının bitimine müteakip 29 Nisan-03 Mayıs 2024 tarihleri arasında 108'inci Topçu Alay Komutanlığı birlikleri tarafından topçu atışları icra edilecektir" denildi.
Açıklamada, "Ağır Silah Atışları kapsamında; 24 Nisan-03 Mayıs 2024 tarihleri arasında saat 08.00-22.30 saatleri arasında Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanına girilmesi can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS