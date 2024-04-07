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Kars'ta Ağır Silah Atışları Yapılacak, Bölgeye Giriş Yasaklandı

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Kars'ta ağır silah atışları yapılacak. Atışların yapılacağı tarihlerde vatandaşların bölgeye girmesi yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "108'inci ve 109'uncu Topçu Alay Komutanlıklarınca, 24-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Ateş Destek Koordinasyon Tatbikatının bitimine müteakip 29 Nisan-03 Mayıs 2024 tarihleri arasında 108'inci Topçu Alay Komutanlığı birlikleri tarafından topçu atışları icra edilecektir" denildi.

Açıklamada, "Ağır Silah Atışları kapsamında; 24 Nisan-03 Mayıs 2024 tarihleri arasında saat 08.00-22.30 saatleri arasında Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanına girilmesi can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kars 3.Sayfa Haberler

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