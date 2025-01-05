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Karaman Valisi Bisiklet Kazasında Yaralandı

Karaman Valisi Bisiklet Kazasında Yaralandı
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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, bisiklet ile yokuş aşağı inerken dengesini kaybederek düştü ve köprücük kemiğinde kırık oluştu. Hastanede ameliyata alındı, sağlık durumu iyi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, bisiklette spor yaparken düşerek yaralandı.

Çiçekli, öğle saatlerinde merkeze bağlı Dere köyü Fisandun Barajı yolunda, bisiklet ile yokuş aşağı indiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Omuzundan yaralanan Vali Çiçekli, korumasının yardımıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. İlk müdahalesi acil serviste yapılan Çiçekli'nin köprücük kemiğinde kırık olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Vali Çiçekli'nin sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Mehmet Serken Yurdakul, Valimiz Mehmet Fatih Çiçekli'nin bisiklet sporu yaparken düşmesi sonucu bir kaza meydana geldiğini söyleyerek, "Sayın Valimizin genel durumu iyi. Acil serviste ilk tetkiklerini yaptık. Köprücük kemiğinde kırık tespit etti. İlgili arkadaşlarımızla yaptığımı inceleme sonucunda lokal anestezi ile operasyona alınmasına karar verdik. Şuan için ameliyatta kendisi. Kısa sürece taburcu olup sağlığına kavuşmasını bekliyoruz" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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