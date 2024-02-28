Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, F.N. ve K.S. isimli kişiler gözaltına alındı. Yapılan aramada 160 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN