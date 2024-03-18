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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Karaman'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Karaman'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, E.G ve M.U. isimli şahısların içinde bulunduğu aracı il girişinde durdurdu. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 37 grama metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaman Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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