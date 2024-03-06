Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, K.C., H.A.A. ve K.C.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramada 39 adet sentetik hap ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.C. ve H.A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.C.C. serbest bırakıldı. - KARAMAN