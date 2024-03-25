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Karaman'da Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Eser Ele Geçirildi

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Karaman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşildere Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, O.Ö. ve İ.Ö. isimli şahısların satmak amacıyla evlerinde tarihi eser bulundurduğu yönünde bilgiye ulaştı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, şahısların merkeze bağlı Yeşildere köyündeki evlerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 515 adet sikke, 100 adet değişik objeler olmak üzere toplam 615 parça malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 2 şahıs, hakkında adli işlem başlatılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Karaman Suç Hukuk 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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