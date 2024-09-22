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Karaman'da 100 Liralık Ürün Satışı İçin Mağaza Açılışında İzdiham

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Karaman'da tüm ürünleri 100 liradan satışa sunan bir mağazanın açılışında vatandaşlar arasında yoğun bir izdiham ve tartışmalar yaşandı. Açılış saati öncesinde mağaza önünde toplanan kalabalık, mazağa girmek için yarıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri durumu kontrol altına aldı.

Karaman'da her ürünün 100 liradan satışa sunulduğu mağaza açılışında izdiham yaşandı

KARAMAN - Karaman'da tüm ürünleri 100 liradan satışa sunan bir mağazanın açılışı kısa süreli izdiham ve tartışmalara yol açtı.

Karaman'da açılış nedeniyle ürünleri 100 liradan satışa sunan mağazanın açılacağını duyan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde mağaza önüne akın etti. Saat 10.00'da mağazanın kepenklerinin açılmasıyla vatandaşlar arasında kıyasıya bir yarış başladı. Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılara vatandaşlar hücum edince, mazağa yetkilileri durumu kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Görevliler daha sonra izdihamı önlemek için kalabalığı gruplar halinde mağazaya aldı.

İzdiham sırasında küçük yaşta bir çocuk ise korkarak ağladı. İzdihamı gülerek izleyen bir vatandaş ise "Abi millet hiçbir şey görmemiş" diye konuştu.

Pazar gününün tatil olmasından dolayı mağazanın bulunduğu sokakta gürültüden rahatsız olan mahalle sakinlerinin duruma tepki göstermesi üzerine mağazaya girmek için bekleyen vatandaşlar ile mahalle sakinleri arasında sözlü tartışma da yaşandı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri tartışan vatandaşları sakinleştirildi.

Karaman'da 100 Liralık Ürün Satışı İçin Mağaza Açılışında İzdiham
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa

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