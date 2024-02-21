Karadeniz usulü kaçakçılıkta yerli ürünlerin altında tabanca çıktı
Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, üzerinde yerli ürünlerin bulunduğu kolide ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli paketin içinde karalahana ve tere yağı altında gizlenmiş 5 adet tabanca ile birlikte çeşitli mühimmatlar bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karadeniz usulü kaçakçılık jandarmadan kaçmadı
Yerli tereyağı, kara lahana dendi içinde tabanca çıktı
RİZE - Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda üzerinde yerli ürünlerin bulunduğu kolide ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Pazar ilçesinden kargo ile İstanbul'a gönderilmeye çalışılan şüpheli paket açıldı. Kolide üzerinde yöreye özgü lezzetler olan karalahana ve tere yağının altındaki mısır unu paketinde gizli 5 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte 5 adet şarjör, 4 adet mermi, 1 adet tabanca kabza kapağı, 1 adet namu, 1 adet tetik tertibatı ile 1 adet de cep telefonu geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.