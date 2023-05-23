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Karacabey'de kamyonet şarampole düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Karacabey'de kamyonet şarampole düştü: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole düştüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole düştüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, eşi Emine K. (44) ile oğulları Yunus K.'yi (16) Bursa'daki bir hastaneye götüren Rafet K.'nın kullandığı 16 SP 020 plakalı kamyonet, Mustafakemalpaşa'ya doğru dönüş yolundayken Karacabey ilçesinde kaza yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle yoldan çıkan kamyonet, şarampole düştü. Kazada yaralanan sürücü ile eşi ve oğlu olay yerine gelen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Emine K. hayatını kaybederken, Rafet K. ile Yunus K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafakemalpaşa Karacabey Bursa 3. Sayfa Haberler

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