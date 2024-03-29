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Karabük'te yapılan adli aramada çok sayıda silah ele geçirildi

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Karabük'te 4 farklı adreste yapılan adli arama çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Cumayanı köyünde 4 farklı adreste eş zamanlı adli arama yapıldı.

Aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 3'er adet kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, birer adet havalı tüfek, pala olarak tabir edilen kesici alet, muşta, 3 adet 9 milimetre fişek, 10 adet 12 cal. fişek, 4 adet neurontin 600 mg sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ele geçirilen ruhsatsız av tüfekleri ve kuru sıkı tabancalar için şahıslara toplam 21 bin 936 TL idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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