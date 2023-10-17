Karabük'te uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama
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Karabük'te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 14'ü hakkında işlem yapıldı.
Karabük'te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 14'ü hakkında işlem yapıldı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 1-15 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 10 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 14 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
13 şüphelinin de işlemleri sonrası tutuksuz yargılandığı olaylarda, 2 adet av tüfeği ve 47 adet fişek, tabanca ve 265 adet fişek, 3,66 gram sentetik uyuşturucu, 2,74 gram esrar, 58,63 gram metanfetamin ve 4 adet sentetik hap ele geçirildi.
Ayrıca "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan" aranması olan 2 şahıs ekiplerce yakalanarak işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi. - KARABÜK