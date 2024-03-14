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Karabük'te kıraathaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

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Karabük'te kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Olayda saldırgan kaçarken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük'te kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, 5000 Evler Şahintepesi mevkiinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kıraathaneye 4 el ateş etti. Saldırıda kahvede bulunan Berat T., kurşunun sıyırması nedeniyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralının tedavisi ambulansta yapılan müdahaleyle tamamlanırken, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Olay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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