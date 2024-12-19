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Kara para aklama davasında Polat çifti hakkında ara karar

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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve ara kararda tahliye edilen Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tanıkların ve sanıkların dinlenildiği mahkemede ara karar açıklandı. Polat çiftinin tedbirlerin kaldırılma talebini ayrı ayrı reddeden mahkeme, gizli tanığın dinlenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 8 Nisan 2025'te yapılacak.

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve siğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2. duruşması görülen davaya, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

DİLAN POLAT: HİÇBİRİNİ TANIMIYORUM

Mahkemede söz verilen Engin Polat tanık beyanlarına karşı, hiçbirini tanımadığını söyledi. Engin Polat, "Anlattıkları şeylerle uzaktan yakından alakamız yok. 133 şubemiz var 30-40 şubemizi kaybettik ve kaybetmeye devam ediyoruz. Şirketlerimizin tarafımıza gelmesini istiyoruz" diye konuştu. Dilan Polat da tanık beyanlarına karşı, "Hiçbirini tanımıyorum. O tarihlerde ameliyat olmuş ve hastanede yatıyordum. Şerefim namusum ve çocuklarımın üzerine yemin derim ki bir kere bile yüz yüze gelmedik ve tanımıyorum. Şubelerim var bir sürü insan ekmek yiyor. Tedbirlerin kalkmasını talep ediyoruz" dedi.

"MÜVEKKİLLERİM MAL VARLIKLARINA KAVUŞMALI"

Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz tanık beyanına karşı konuşmasında, "Tanıklar açıkça yalan beyanlar vermektedir. Mahkemeyi yanıltmak içindeler, hepsi hükümlüdür. Son dinlenen tanık özellikle 16 Mart tarihini sorduğumuzda özellikle Ortaköy'de 'Beraberdik' diyor fakat müvekkilim o tarihlerde ameliyat olmuş ve hastanede yatmaktadır. Süreç içerisinde, müvekkilimin de söylediği gibi şirketleri kapatılmaya başladı insanlar mağdur oldu. Ölmüş insanların mal varlıklarına, çocukların üzerine olan malvarlıklarına tedbir konuldu. Tanıkların beyanları dikkate alındığında 3 hükümlü tanıkların beyanıyla buraya geldik. Noterler dahi işlem yapmıyor herhangi vekaletname alamıyoruz. Noterler birliğine başvuru yaptık. Orantısız bir tedbir süreci yaşandı. Müvekkillerimin malvarlıklarına kavuşması gerekir. MASAK raporunda da suç örgütü kapsamında herhangi bir faaliyeti bulunmadı, kaynağı belirsiz paralar bulunmadı" dedi. Savcı mütalaasında, tedbirler ve el koyma kararlarının kaldırılması taleplerinin reddedilmesine karar verilmesini talep etti.

Kara para aklama davasında Polat çifti hakkında ara karar

"NE SÖYLESEK BOŞ"

Diğer yandan Dilan ve Engin Polat ile kardeşi Sıla Doğu duruşmanın devam ettiği Kartal'daki Anadolu Adliyesine el ele geldi. Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun beyaz renkli giyinmesi ve gözlüklerini çıkarmaması dikkat çekti. Duruşmaya saat 13.25'te ara verildi. Duruşmaya ara verildiği sırada gazetecilere konuşan Engin Polat, "Şu an bir şey söylemek için erken. Ara verildi dava devam ediyor. Şu an ne söylesek boş "diye konuştu. Duruşmaya 1 saat ara verildi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

1 saatlik aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti kararında, tedbirlerin kaldırılma talebinin ayrı ayrı reddine, gizli tanığın dinlenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti duruşmayı 8 Nisan 2025 saat 10.00'a erteledi. Mahkemenin ara kararı sorulan tutuksuz sanık Engin Polat duruşma çıkışı, "Söyleyecek bir şey yok. Saygımız sonsuz " diye konuştu. Tutuksuz sanık Sıla Doğu ise, "Elbet bir gün adalet yerini bulur" dedi.

Kara para aklama davasında Polat çifti hakkında ara karar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Bunların patronu ve patronun ortakları kim ?

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Haber YorumlarıDelil Deniz:

Paranın gücü

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Paranın gücü dedikleri şey tam olarak bu, eğer ülkede adalet olsaydı bunlar sokakta olmazdı

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Haber Yorumlarısadece kadir:

masum ayağıyla beyazlar içinde gelmişler. dışınız beyaz ama içiniz kapkara

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Bunların dışarda olması zaten en büyük ADALETSIZLİK

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Deveyi diken bu halkı skn herzaman yaranmıştırrrr

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