Kahverengi Kokarca ile Mücadelede Üreticilere Uyarı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Fındığın en önemli zararlısı olan Kahverengi kokarca tahribatının önüne geçebilmek için üreticilerimizin bahçelerini sık aralıklarla kontrol etmeleri, yoğun çiftleşme-yumurta bırakma evresinde olduğu bu dönemde ruhsatlı bitki koruma ürünleri ilaçlama yapmaları gerekmektedir" dedi.

Samsun'da, 2023 yılı Eylül ayından itibaren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü başkanlığında, 93 teknik eleman, paydaş kurum ve kuruluşların da katılımı ile kahverengi kokarca ile mücadele, Samsun ve 17 ilçe çalışma gruplarının çalışmalarıyla aralıksız devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, konu ile ilgili "Kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) mücadelesi teknik talimatı ve kahverengi kokarca eylem planı çerçevesinde kahverengi kokarca mücadele, eğitim-yayım ve kamuoyu bilgilendirme çalışmaları başarılı ve etkin bir şekilde yürütülmektedir. Kahverengi kokarcanın mücadelesi ülkemiz, bölgemiz ve fındığın en önemli zararlısı olduğu için, ilimiz ekonomisi açısından önem arz etmektedir. Kahverengi kokarca, tarımsal üretimde önemli ölçüde kayıplara neden olan tahripkar, istilacı ve polifag bir zararlıdır. Başta fındık olmak üzere elma, armut, turunçgiller, kivi, şeftali, erik, ceviz, Trabzon hurması, mısır, fasulye, domates, biber, patlıcan, incir, çeltik, soya fasulyesi gibi ekonomik değeri olan birçok ürün için verim ve kalite kaybı oluşturmaktadır" diye konuştu.

"Ruhsatlı bitki koruma ürünleri ilaçlama yapın"

Kahverengi kokarca ile mücadelede üreticilere uyarılarda bulunan Müdür İbrahim Sağlam, "İlimizde başta fındık olmak üzere; ekonomik anlamda, üretimi yapılan diğer tarım ürünlerimiz, üreticilerimizin başlıca gelir kaynağını oluşturmaktadır. Fındığın en önemli zararlısı olan kahverengi kokarca tahribatının önüne geçebilmek için; üreticilerimizin bahçelerini sık aralıklarla kontrol etmeleri, yoğun çiftleşme-yumurta bırakma evresinde olduğu bu dönemde, yüksek oranda bir nimph artışı ile (4. ve 5. dönem) karşılaşmamak ve oluşabilecek 'lekeli, acılı iç' zararını engellemek için son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye de dikkat ederek, ruhsatlı bitki koruma ürünleri ilaçlama yapmaları gerekmektedir. Ayrıca ilimizde trissolcus japonicus (samuray arıcığı) salımı yapılan alanlarda, kimyasal ilaçlamaların sınırlandırılması gerekmekte ve böylece biyolojik mücadeleden de azami fayda sağlanmaktadır. Üreticilerimiz ayrıntılı bilgiye sahip olmak için il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak kahverengi kokarca mücadelesinde başarıya ulaşmakta önemli aşama kaydedebilirler" şeklinde konuştu. - SAMSUN