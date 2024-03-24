Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sevkiyatına iki tutuklama

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bir otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de yaptığı aramada otomobil içerisinden 5 kilogram 50 gram metemfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili İ.U., M.M., Ş.B. ve yabancı uyruklu S.A.H. isimli şahıslar yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.U. ve M.M. tutuklandı.

Şüpheliler Ş.B. ve S.A.H. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.