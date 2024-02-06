Kahramanmaraş Depremi: Kızını kaybeden anne, fotoğraflarıyla teselli buluyor

Kahramanmaraş'ta merkezli 7.7 büyüklüğündeki asrın depreminde kızı Emel Bolat'ın cansız bedenine iki gün sonra ulaştığını anlatan 84 yaşındaki Ayşe Güleç, kızının fotoğrafları ile teselli buluyor.

Depremin yıl dönümünde kızı için dualar okuttuğunu aktaran Ayşe nine, çocukken annesini kaybettiğini, evlat acısının daha zor olduğunu ifade etti.

Depremden önce kızı ile telefonla konuştuğunu ve kızının saçlarını boyattığını yanına gelme hayalleri olduğunu aktaran Güleç, kızının cenazesini 2 gün sonra teslim alarak Kozan'a getirdiklerini anlattı.

Güleç, "Kızım Kahramanmaraş'ta eski bir milletvekilinin evinde oturuyordu. Kızımı çok severdi durumunu bilirdi kira almazdı. Çalışıyordu emekli oldu. Depremden önce telefonla konuştuk araba alacağım. Ehliyet alıyorum para biriktirip saçlarımı boyattım geleceğim diyordu. Ama gelemedi" diye ağladı.

Annesinin tarla yüzünden çıkan tartışmada vurularak öldürüldüğünü anlatan Güleç, "O zaman çocuktum. Kızımın yüzünü göstermediler dayanamazdım. Senesinde hatim indirdik. Kardeşimi babam markete yollamıştı, düşmanlarımız bıçakladı. Çok acılar çektik. Babamın elinden tüm malları alındı, dağda hayvanlarımızı kurtlar yedi. Şimdi evlat acısı çekiyorum. Acıyı çok gördüm ama buna şükür. Her derde dayandık. Kızım gençti çok güzel bir evlattı" diye konuştu. - ADANA