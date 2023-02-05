- (Özel) Kağıthane'de polis ekipleri baskın düzenlediği ev, silah imalathanesi çıktı Baskında 11 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda tabanca parçası, mermiler ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

- (Özel) Kağıthane'de polis ekipleri baskın düzenlediği ev, silah imalathanesi çıktı

Baskında 11 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda tabanca parçası, mermiler ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İSTANBUL - Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, ihbar üzerine baskın düzenlediği ev silah imalathanesi çıktı. Baskında 11 adet ruhsatsız tabanca, silah yapımında kullanılan malzemeler, ve mermiler ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerindeki bir adreste silah imal ve ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarın geldiği adrese yakın bir yerde beklemeye başlayan polis ekipleri, bir süre evin bulunduğu binaya giren çıkanları izledi. Bir süre sonra harekete geçen polis ekipleri, Musa C.'ye ait eve baskın düzenledi.

Silah imalathanesi çıkan evde, çok sayıda tabanca ele geçirildi

Ev içerisinde arama yapan polis ekipleri, 11 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda silah parçası, mermiler ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Polis ekipleri, adreste yapılan aramaların ardından emniyette kaydı bulunan Musa C. isimli şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Silah imalathanesinde yakalanan şahıs tutuklandı

Silah imalathanesi olarak kullanan Musa C. isimli şahıs emniyette sorguya alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.