Kadirli'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. - OSMANİYE