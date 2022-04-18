Kadıköy Kozyatağı'nda Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki bir inşaatta çalışma esnasında göçük meydana geldi. - Haberler

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Kadıköy Kozyatağı'nda Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki bir inşaatta çalışma esnasında göçük meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kadıköy Kozyatağı'nda Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki bir inşaatta çalışma esnasında göçük meydana geldi.

Kadıköy Kozyatağı'nda Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki bir inşaatta çalışma esnasında göçük meydana geldi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy Kozyatağı'nda Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki bir inşaatta çalışma esnasında göçük meydana geldi. Yan binada mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kadıköy Kozyatağı'nda Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki bir inşaatta çalışma esnasında göçük meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadıköy, 3. Sayfa, Haberler

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