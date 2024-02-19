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Kadıköy'de İnşaat Alanında İstinat Duvarı Çöktü: Bir İşçi Ağır Yaralandı

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Kadıköy'de bir inşaat alanında çalışma yapan iş makinesinin üzerine çöken istinat duvarı sonucu bir işçi ağır yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadıköy'de inşaat alanında çalışma yapan iş makinesinin üzerine istinat duvarı çöktü. Olayda duvarın altında kalan bir işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Eğitim Mahallesi Gelincik Sokak üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesi çalışma yaptığı esnada çöken istinat duvarının altında kaldı. Yaralanan ve bulunduğu yerde sıkışan işçi, diğer işçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri inşaat alanında inceleme yaparken, inşaat alanındaki sorumlu kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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