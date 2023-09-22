Kadıköy'de Değnekçilik Yapan Kişi Suçüstü Yakalandı

Kadıköy'de sokak üzerinde değnekçilik yapan bir kişi, sivil trafik ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KADIKÖY'DE sokak üzerinde değnekçilik yapan bir kişi, sivil trafik ekiplerine suçüstü yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, Kadıköy Caddebostan Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde değnekçilik yapan kişiler olduğu belirledi. Denetimlerde bir sokakta park eden araçlardan ücret talep ettiği tespit edilen C.A.S. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan değnekçiye 'karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.