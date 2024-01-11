Kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

ISPARTA - Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Şube ekiplerince başlatılan operasyonlar neticesinde yakalanan 11 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Kasım 2023 tarihinde başlatılan soruşturmada "Suç Örgütü ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçları önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 09 Ocak tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Isparta'da 3 şüpheli şahıs, Ankara'da 3 Yozgat'ta 4 ve Karabük'te 1 şüpheli şahıs yakalandı. Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili olarak "Suç Örgütü ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçu çerçevesinde 11 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.