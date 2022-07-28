Japonya'da şiddetli yağış 310 bin haneyi elektriksiz bıraktı - Haberler

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Japonya'da şiddetli yağış 310 bin haneyi elektriksiz bıraktı

Japonya'da şiddetli yağış 310 bin haneyi elektriksiz bıraktı

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar yaklaşık 310 bin haneyi elektriksiz bıraktı.

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Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar yaklaşık 310 bin haneyi elektriksiz bıraktı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), sel baskınlarına karşı halka dikkatli olma çağrısı yaptı.

Japonya'nın farklı kesimlerinde yaklaşık 1 haftadır etki gösteren şiddetli yağışlar bugün ülkenin Gunma, Tochigi ve Saitama eyaletlerini vurdu. Yıldırım, toprak kayması ve sağanak yağış nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 310 bin hanede geçici elektrik kesintisi yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada riskli bölgelerde yaşayan sakinlere nehir taşkınları, su baskınları, yıldırım çarpması ve şiddetli rüzgarlara karşı tetikte olma çağrısı yapılırken, sel ihtimaline karşı alt geçitler gibi düşük seviyedeki alanlarda araç sürmekten kaçınılması tavsiyesinde bulunuldu. Şiddetli yağışların yarın sabaha dek sürmesinin beklendiğini duyuran yetkililer, tahliye çağrılarına karşı güncel bilgileri takip etme çağrısında bulundu.

Japonya'da yaklaşık 1 haftadır etki gösteren mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar geçtiğimiz günlerde Fukuoka, Saga, Oita, Yamaguchi, Shimane, Aichi, Mie ve Gifu eyaletlerinde hayatı olumsuz etkilemişti. Birçok kent merkezi sular altında kalırken, yüz binlerce kişiye tahliye çağrısı yapılmıştı. - TOKYO

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Togo Cumhuriyeti Japonya 3. Sayfa Haberler

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