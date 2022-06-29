Jandarmadan kenevir operasyonu -Sivas'ta Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenevir ekimiyle mücadele neticesinde yaptıkları operasyonlarda toplamda 17 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. - Sivas'ta Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenevir ekimiyle mücadele neticesinde yaptıkları operasyonlarda toplamda 17 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Sivas Şarkışla ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 ayrı köyde yasa dışı kenevir ekimi ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Baltalar Köyünde, M.S' ye ait saksıda 10 kök, Kevenlik köyünde ise E.D. isimli şüpheli şahsın bahçesine ektiği anlaşılan 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kenevir Sivas 3. Sayfa Haberler

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