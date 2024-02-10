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İzmit'te makaslayan tır çay ocağına daldı: 4 yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada makaslayan bir tır çay ocağına daldı ve 4 kişi yaralandı. Kazada çay ocağı, ayakkabı dükkanı ve depo olarak kullanılan alan hasar gördü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde makaslayan tırın çay ocağına daldığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle çay ocağının yanı sıra, ayakkabı dükkanı ve depo olarak kullanılan alanda hasar oluştu.

Kaza, Yenidoğan Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki 34 BZ 5300 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde makaslayarak çay ocağına daldı. O esnada çay ocağında oturan S.A., E.M., K.B. ve M.C. çarpmanın şiddetiyle yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerinde adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince 4 yaralı çay ocağından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Ö.K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan, çay ocağının sol tarafında bulunan ayakkabı dükkanı ile sağ tarafındaki depo olarak kullanılan alanda hasar oluştu.

Kaza sebebiyle D-100 karayolunun İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince trafikte kontrollü geçişler sağlanırken, tırı kaldırma çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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