İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen B.A. ve ticareti yaptığını tespit ettikleri N.A. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. B. A.'nın üst aramasında 1,5 gr esrar maddesine rastlandı. Ekiplerin araştırmalarını derinleştirmesi sonucu N.A. isimli şahsın da uyuşturucu sattığı belirlendi. N.A.'nın iş yerinde yapılan arama sonucu satışa hazır vaziyette paketlenmiş 25 adet toplamda 32 gr. esrar maddesi, ikametinde yapılan aramada ise bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirildiği ifade edildi.

Adliye sevk edilen şüphelilerden N.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR