İzmir'de silahlı yaralama şüphelisi evinde yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir çok yaralama olayına karıştığı belirlenen bir kişi polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla, evinin kümesinde yakalandı. Evde yapılan aramada ise yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gümüşpala Mahallesi'nde gerçekleşen bir silahlı yaralama olayı ile ilgili belirlenen şüphelinin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda adresi belirlenen U.B.'nin (23), bir çok silahlı yaralama olayına karıştığı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda U.B., evinin üst kısmında bulunan kümeste saklandığı esnada kıskıvrak yakalandı.

Evden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı

Öte yandan polis ekipleri tarafından adreste yapılan aramada, G.D. adlı başka bir şüpheliden, 2 ruhsatsız tabanca, 101 gram kokain, uyuşturucu nitelikli 861 sentetik hap, 51 gram esrar, 7 adet fişeklenmiş halde kokain maddesi ve 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.B. ve G.D., polis merkezi amirliğine götürüldü. - İZMİR