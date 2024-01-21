İzmir'de Silah Sevkiyatı Operasyonu: 2 Akrep ve 1 Tabanca Ele Geçirildi

İzmir'de, yasa dışı 'silah sevkiyatı' yapan şüphelilere yönelik operasyonda 2 akrep ve 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; kente yapılan yasa dışı 'silah sevkiyatlarına' yönelik operasyonda, Bornova ilçesindeki bir evde 2 akrep, 1 tabanca ve 3 şarjör ele geçirildi.

Torbalı ilçesine kaçtıkları tespit edilen 2 zanlı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR