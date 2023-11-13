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İzmir'de ev sahibi kiracısını öldürdü

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3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Torbalı ilçesinde, tartıştığı kiracısını tabancayla vurarak öldüren ev sahibi yakalandı. Olayın ardından ev sahibi ormanlık alanda yakalandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, tartıştığı kiracısını tabancayla vurarak öldüren ev sahibi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün, Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi H.İ.U. (79) ile kiracısı Ahmet Alkan (29) arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine ev sahibi, kiracısını tabancayla vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ormanlık alanda yakalandı

Öte yandan, olay yerinden kaçan ev sahibinin Demirci Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunduğunu belirleyen jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla H.İ.U.'yu kıskıvrak yakaladı. Zanlı gözaltına alınarak karakola götürülürken, şüphelinin kiracısını evden çıkmak istemediği için vurduğunu söylediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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