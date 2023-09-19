İzmir'de 33 Adrese Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 24 Gözaltı

İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 33 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 kilo 510 gram esrar-skank, 147 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca silahlar ve mühimmat da bulundu. Operasyon sonucunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de merkez ilçeler ile Torbalı, Bayındır, Ödemiş ve Tire ilçelerinde polis ekipleri tarafından 33 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 24 şüpheli gözaltına alındı. Klozete atılıp saklanmaya çalışan uyuşturucu maddelerin de bulunduğu operasyon anı ise film sahnelerini aratmadı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ilçeler ile Torbalı, Bayındır, Ödemiş ve Tire ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü. 33 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında, 11 kilo 510 gram skunk esrar maddesi, 147 gram metamfetamin, klozet içerisinde tuvalet pisliği altına saklanmış ve evlerin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette satışa hazır çeşitli uyuşturucu maddeler ile 3 tüfek, 3 tabanca ve 43 fişek ele geçirildi.

Hava destekli gerçekleştirilen operasyon anı macera filmlerini aratmazken, operasyonda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR