İzmir'de 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi
İzmir merkezli düzenlenen 'MAHZEN-13' operasyonlarında, Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu'nun liderlik ettiği 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşları dahil olmak üzere toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-13" operasyonlarında; elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu'nun yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüpheli yakalandı. - İZMİR