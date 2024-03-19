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İzmir'de 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi

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İzmir merkezli düzenlenen 'MAHZEN-13' operasyonlarında, Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu'nun liderlik ettiği 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşları dahil olmak üzere toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-13" operasyonlarında; elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu'nun yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüpheli yakalandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir İzmir Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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