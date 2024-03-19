İzmir'de 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi

İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-13" operasyonlarında; elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu'nun yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüpheli yakalandı. - İZMİR