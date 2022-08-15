İzmir 3. sayfa: Çeşme'deki kazada motosikletli kurye hayatını kaybetti İzmir haberler... İzmir'in Çeşme ilçesindeki feci kazada, yabancı uyruklu motosikletli kurye yaşamını yitirdi. İzmir'in Çeşme ilçesindeki feci kazada, yabancı uyruklu motosikletli kurye yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'nde, Begenc Tarhanov'un (48) kullandığı kurye motosikleti, Ö.S yönetimindeki 03 ADCL 878 plakalı vidanjörün yanından geçerken devrilerek sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, motosikletli kurye Begenc Tarhanov'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Türkmenistan uyruklu Begenc Tarhanov'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, vidanjör sürücüsü Ö.S. gözaltına alındı. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çeşme İzmir 3. Sayfa Haberler

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