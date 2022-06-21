İsveç'te alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: 2 yaralı - Haberler

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İsveç'te alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İsveç'te alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: 2 yaralı

İsveç'in Vasteras kentindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı.

İsveç'in Vasteras kentindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı.

İsveç'in güneyindeki Vasteras kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, bıçaklı saldırganın alışveriş merkezinde bulunan 50'li yaşlardaki 2 kişiyi yaraladığı aktarıldı. Saldırı ile ilgili detayları paylaşmayan polis, saldırganın gözaltına alındığını bildirdi. - STOCKHOLM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

alışveriş İsveç 3. Sayfa Haberler

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