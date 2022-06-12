İstanbul Valiliğinden, Kadıköy'de terör örgütü sloganları atan grup hakkında açıklama - Haberler

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İstanbul Valiliğinden, Kadıköy'de terör örgütü sloganları atan grup hakkında açıklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
İstanbul Valiliğinden, Kadıköy'de terör örgütü sloganları atan grup hakkında açıklama

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de terör örgütü lehine slogan atan grup hakkında yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de terör örgütü lehine slogan atan grup hakkında yazılı açıklama yaptı. Valilik, 70 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, "Kadıköy ilçemizde izinsiz toplu yürüyüş yapan ve aralarında HDP ve DBP milletvekillerinin de bulunduğu gruplara, eylemlerinin yasal olmadığı ihtar edilerek, gerekli uyarılarda bulunulmuştur" denildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün HDP organizesinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek eyleme katılmak üzere Sancaktepe, Maltepe ve Kadıköy ilçelerimizden araç kaldırılacağı ve izinsiz yürüyüş yapılacağı bilgisi alınmıştır.

Kadıköy ilçemizde izinsiz toplu yürüyüş yapan ve aralarında HDP ve DBP milletvekillerinin de bulunduğu gruplara, eylemlerinin yasal olmadığı ihtar edilerek, gerekli uyarılarda bulunulmuştur. 2911 Sayılı Yasaya aykırılık teşkil eden eylemlerin durdurulmasına yönelik uyarıları dikkate almayan, görevli memurlara mukavemetle karşılık vererek, toplu yürüyüşte ısrar eden ve taşkınlık yapan gruplara müdahale edilerek 70 kişi gözaltına alınmıştır. Ayrıca grupları provoke ederek, görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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